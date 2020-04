Školy v Česku nejspíš zůstanou do konce školního roku zavřené. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly jsou lidé „negativně naladěni“ k tomu, aby se otevřely dříve.

Prymula to řekl pro Seznam zprávy. „Bude záviset na tom, jak tento problém vnímá školství a jaké je doporučení epidemiologů. A kromě toho vnímáme i to, že populace je dnes poměrně negativně naladěna k tomu, aby se školy ještě v současném školním roce otevřely. Takže se opravdu může stát, že školy do konce června otevřeny nebudou v závislosti na náladách, které tu teď panují,“ řekl.

Stejný názor vyslovila dnes pro Radiožurnál i hlavní hygienička Jarmila Rážová.