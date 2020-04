V téměř 80 letech zemřel na koronavirus realitní magnát Stanley Chera, osobní přítel Donalda Trumpa, který jej podporoval od začátku jeho prezidentské kampaně. Jeho onemocnění změnilo prezidentův postoj ke koronaviru.

Tehdy ho nejmenoval, ale při konferenci v Růžové zahradě Bílého domu 1. dubna prezident Trump zmínil, že má přítele, který onemocněl koronavirem a je ve vážném stavu.

„Mám přítele, je trochu starší a trochu těžší, než by chtěl být, a odvezou ho do nemocnice s mírnými příznaky. Druhý den mu voláte, jak se má, a on je v kómatu,“ vyprávěl prezident. „Tohle není chřipka. Tahle nemoc je zákeřná,“ dodal tehdy zřetelně vážný Trump.

Ačkoliv do té doby následky koronaviru Trump zlehčoval, na konferenci v Růžové zahradě před americkou veřejností vůbec poprvé připustil, že v USA mohou zemřít statisíce lidí. „Čekají nás těžké dva nebo tři týdny. Pokud zemře mezi 100 a 240 tisíci lidmi, budeme to moct považovat za úspěch,“ řekl Trump.

Stanley Chera vloni v listopadu představil Donalda Trumpa na přehlídce veteránů v New Yorku s tím, že je vůbec prvním úřadujícím prezidentem, který se jí účastnil. Trumpovi na kampaň věnoval víc než 400 tisíc dolarů (zhruba 10 milionů korun). (NBC)