Počet obětí koronaviru v americkém státě New York přesáhl deset tisíc, přičemž do nemocnic míří každý den dva tisíce nových případů. „Virus je velmi dobrý v tom, co dělá. Je to zabiják,“ prohlásil guvernér Andrew Cuomo. V neděli přibylo 671 obětí, což je poprvé za poslední týden, kdy jejich počet klesl pod 700. (AP)