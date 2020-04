Slavnou sochu Krista Spasitele nad Rio de Janeirem oblékla videoprojekce do lékařského pláště a stetoskopu. V brazilském velkoměstě tak děkovali zdravotníkům za jejich práci v době pandemie. (Euronews) Situaci v Brazílii jsme popsali zde.

A doctor’s coat and stethoscope were projected onto Brazil’s Christ the Redeemer statue on #EasterSunday as a tribute to health care staff fighting the #coronavirus pandemic.https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/cLAMxeaQF2

