Poslední plánovaný repatriační let dopraví v půlce týdne do Prahy 329 Čechů a další Evropany, kteří kvůli koronaviru uvízli v Austrálii a na Novém Zélandu. Tento let je organizačně nejnáročnější, České republice s ním pomáhá Jižní Korea.

České ministerstvo zahraničí využilo pro repatriaci českých občanů spolupráci s jihokorejskými aerolinkami a na organizování letu se podílela také ambasáda Korejské republiky v Praze. Volná místa využijí i jihokorejští občané.

Letadlo je dopraví do Soulu, který bude pro evropské cestující přestupním místem, uvedlo dnes v tiskové zprávě ministerstvo zahraničí.

Podle ministerstva jde o organizačně nejnáročnější a nejdelší let při repatriacích. (ČTK)