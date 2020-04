Nad severním pólem se otevřela vůbec největší ozónová díra, jaká kdy byla naměřena. Je třikrát větší než Grónsko. „Je to poprvé, co můžeme mluvit o skutečné ozónové díře nad Arktidou,“ říká expert Martin Dameris. (CBS)

Largest Arctic ozone hole ever recorded opens up over the North Pole https://t.co/UqY7laMoCh pic.twitter.com/DEmwK9QpFZ

— CBS News (@CBSNews) April 13, 2020