Kvůli dvěma silným tornádům v amerických státech Mississippi a Louisiana zemřelo nejméně šest lidí, poničené jsou stovky budov a domů. V Mississippi kvůli nebezpečí vyhlásili stav pohotovosti. (CNN)

NEW: A tornado watch has been issued for western portions of North and South Carolina and northeastern Georgia. A few tornadoes are likely, and damaging winds are possible through the morning. pic.twitter.com/QJhKbVrx1d

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 13, 2020