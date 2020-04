Britský premiér po svém propuštění z nemocnice zveřejnil video, na kterém děkuje zaměstnancům britského zdravotnického systému NHS. Lékařům opět poděkoval za záchranu života. „Je těžké najít slova, která by vyjádřila, co vám dlužím,“ řekl.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

