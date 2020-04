Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima si nechal (svým mluvčím) zaregistrovat internetovou doménu prezidentzima.cz. Učinil tak v roce 2018, registrace platí do srpna 2023. Deníku N řekl, že to udělal proto, aby nebyla zneužita.

Rektor zveřejnil v době koronavirové krize „Výzvu všem, kteří rozhodují“. V souvislostí s ní se začalo na Twitteru opět spekulovat o Zimově možné prezidentské kandidatuře, načež student univerzity Matěj Prášil upozornil, že doménu prezidenzima.cz obsadil rektorův mluvčí Martin Ayrer, který dříve promlouval za vládu Bohuslava Sobotky.

„Ano, tuto doménu zaregistroval už v roce 2018, kdy začala některé média spekulovat o této záležitosti. A aby tuto doménu nemohl někdo zneužít, byla zablokována,“ vysvětlil Deníku N rektor Tomáš Zima.

„Ta doména je teď absolutně mrtvá. Pan Ayrer ji zaregistroval už v roce 2018 a použil na to moje osobní prostředky. Mám zaregistrované ještě jiné domény, právě proto, aby se tam za mě nemohl nikdo vydávat, což je například na sociálních sítích možné,“ doplnil Zima.

Na dotaz, zda bude využívat doménu v budoucnosti a zda tedy nezvažuje prezidentskou kandidaturu ve volbách v roce 2023, kdy má prezidenta Miloše Zemana vystřídat jeho následovník, odpověděl:

„Já nevím, co budu využívat v budoucnosti. Teď je ta doména mrtvá. V tuto chvíli pracuji pro Univerzitu Karlovu z plných sil. Co bude v roce 2023, nevíme. My ani nevíme, co bude na podzim roku 2020,“ dodal.

Možná kandidatura rektora Zimy na Hrad se v médiích zmiňovala také v souvislosti se sérií akcí „Česko! A jak dál?“, s níž rektor za univerzitu objížděl regiony a debatoval s lidmi o palčivých tématech současnosti.