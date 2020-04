Vnučka maršála Koněva Jelena sdělila Deníku N, že rodina si už přeje odvézt sochu pouze domů do Ruska. Po odstranění z náměstí Interbrigády v Praze 6 navrhovala i jiné důstojné místo v ČR, například Olšanské hřbitovy.

Jelena Koněvová rovněž potvrdila, že si stojí za svým názorem, který vyjádřila v dnes zveřejněném rozhovoru pro ruskou státní televizi RT. Prohlásila, že vedení Prahy 6 odstranilo pomník jejího dědečka záměrně během karantény, kdy se nemohou lidé shromažďovat. Podle ní jde o podlé jednání.

Nikdo z oficiálních představitelů ČR se Koněvovým zatím neozval, ale podporu jim prý vyjadřují „prostí občané“. „Zatím nevím, jakým způsobem dokážeme sochu dostat domů. S kým jednat. Asi budeme hledat kontakty, abychom mohli jednat přímo se starostou pražské části. To ovšem není úroveň, na které by mohlo jednat naše ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničí. Zatím přemýšlíme, jak to všechno udělat. Ale už chceme sochu jedině domů,“ uvedla Jelena Koněvová.