Plně funkční ventilátory poskytli britské nemonici Nightingale tvůrci seriálu Holby City, který vysílá BBC. Dosud je používali pouze při natáčení seriálu z nemocničního prostředí. „Máme radost, že je můžeme předat skutečným medikům,“ řekl producent Simon Harper. (BBC)

Fully operational ventilators from the Holby City set arrived at the new Nightingale Hospital yesterday. @BBCCasualty & @BBCHolbyCity Exec Producer Simon Harper said: "We are only too happy to help out and do what we can for the courageous and selfless real life medics." pic.twitter.com/oUFaRPVhyn

— BBC Studios (@bbcstudios) April 10, 2020