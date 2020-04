Novorozenci v nemocnici Praram 9 v thajském Bangkoku dostávají obličejové štíty. Mají je ochránit před náhodnou nákazou koronavirem při zakašlání nebo kýchnutí personálu. (Al-Arabíja)

Newborn babies in a hospital in #Thailand are given face shields to protect them from accidentally contracting the novel #coronavirus. Read more here:#COVID_19https://t.co/IslGAhVkD4

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 11, 2020