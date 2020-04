Na slavném náměstí Picadilly v Londýně Britové vyvěsili billboard s královnou Alžbětou II. Střídají se na něm citáty z nedělního proslovu, kterými povzbuzovala národ. „Setkáme se opět se svými přáteli, setkáme se opět se svými rodinami, budeme opět spolu,“ říká jeden z nich. (Sun)

A billboard featuring an image of Queen Elizabeth II and quotes from her broadcast to the nation on the coronavirus epidemic is seen above Piccadilly Circus in London, England. https://t.co/SVtk8DcUgP pic.twitter.com/uTm7OT5nSm

