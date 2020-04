Německý ministr zahraničí Heiko Maas zkritizoval Spojené státy za pomalé zavádění opatření v boji proti koronaviru. Situaci v USA postavil do opozice k dění v Číně, která přijala velmi přísné kroky. „Jsou to dva extrémy, z nichž ani jeden není příkladem pro Evropu,“ myslí si Maas.

„Uvidíme, jak se kroky americké vlády podepíšou na diskusi o tom, zda model America First (Amerika v první řadě) skutečně funguje,“ řekl Maas v rozhovoru pro německý Spiegel. Rovněž dodal, že přísná obchodní pravidla mohla být jedním z důvodů, proč se Američanům nedostává ochranných pomůcek.