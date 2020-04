Vedení města New York najalo dělníky, aby na ostrově Hart vykopali další prostory pro zemřelé na koronavir. Tam Newyorčané už od 19. století pohřbívají ty, jejichž rodiny si nemůžou dovolit pohřeb. „Abychom byli připraveni,“ řekl vedoucí pohřbů. (Reuters)

New York City hires laborers to bury dead in Hart Island potter's field amid coronavirus surge https://t.co/ArTRhvmqfN pic.twitter.com/b9RlgZ8fRq

— Reuters (@Reuters) April 9, 2020