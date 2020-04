První potvrzený případ nákazy koronavirem v New Yorku byla žena, která v únoru přiletěla z Íránu na letiště JFK. Test jí byl potvrzen 1. března. Den nato jí guvernér Cuomo a starosta DeBlasio slíbili, že nechají dohledat každého, kdo byl ve stejném letadle.

To se ale nikdy nestalo, upozorňuje deník New York Times v podrobné rekonstrukci šíření nákazy ve velkoměstě i ve státě, který má nejvyšší počet jak zjištěných nakažených, tak zemřelých. (New York Times)