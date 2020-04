Před čtyřiceti lety se na svůj Maraton naděje vydal kanadský mladík Terry Fox. V rámci charitativního běhu překonal 5,5 tisíce kilometrů. Cestu napříč Kanadou kvůli komplikacím spojeným s rakovinou nedokončil, stal se ale národním hrdinou. (TFF)

#tbt – 40 years ago this Sunday, Terry began his Marathon of Hope. Where were you on April 12, 1980? pic.twitter.com/49N2nwD4I2

— TerryFoxFoundation (@TerryFoxCanada) April 9, 2020