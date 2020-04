Česká ženská lobby žádá vládní zmocněnkyni Válkovou, aby do poradního orgánu NERV, zřízeného pro dopady covid-19, navrhla rovnoměrně i ženské expertky. Mezi šestnácti muži je pouze jediná žena. Organizace navrhla do týmu 24 kandidátek.

„Bez zapojení žen do řešení krizové situace nemůže vláda dosáhnout úspěchu,“ upozorňuje předsedkyně organizace Eliška Kodyšová.

„Zkušenosti našich členských organizací i analýzy odborníků přitom ukazují, že ženy budou pravděpodobně zasaženy touto krizí vážněji než muži,“ doplnila ředitelka organizace Hana Stelzerová. (ČŽL)