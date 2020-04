Česká republika má za sebou pět nejsložitějších týdnů v novodobé historii. Ve svém projevu k národu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého budou letošní Velikonoce úplně jiné. Ocenil, že společnost umí epidemii čelit společně.

„Vážím si toho, s jakou zodpovědností, úsilím, disciplinovaností a solidaritou pomáhá každý z vás zvládnout tuhle vážnou zdravotní i ekonomickou krizi,“ prohlásil Babiš. Epidemii se podle jeho slov podařilo zachytit včas, přesto nemáme vyhráno. „Hrozí, že se růst nákazy může obnovit,“ prohlásil. Opatření bude chtít uvolňovat v situaci, kdy to bude možné, důležité ale podle Babiše bude ochránit seniory.

Občany vyzval, aby se podíleli na projektu chytré karantény, který Česku pomůže navrátit se do normálního života. S tím je spojená i potřeba testovat, a to až dvacet tisíc lidí denně. Země podle slov premiéra vstupuje do „klíčové fáze“, která rozhodne o dalším vývoji.

Vyzval proto občany, aby dodržovali pravidla a o Velikonocích ideálně zůstali doma. „Vím, že bude pěkně. Přesto ale prosím. Prosím vás všechny. Buďte doma,“ apeloval předseda vlády s tím, aby lidé nosili roušky a dodržovali rozestupy. „Nenavštěvujte příbuzné. Nebuďte v uzavřených prostorech s mnoha lidmi. Je to opravdu nebezpečné, protože nemocí covid-19 můžete být infekční, i když nemáte příznaky,“ dodal. Lidé podle jeho slov nemají chodit ani na koledu.

„Každé jedno porušení nás totiž může vrátit o týdny nazpět a přinést k nám druhou vlnu epidemie a další vyčerpávající boj, který vysílí naši zemi a nás všechny,“ uvedl Babiš.

V závěru své řeči Babiš poděkoval lékařům, sestřičkám, zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům, ale například i prodavačkám, pošťákům či řidičům.