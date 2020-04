Do distanční výuky se školám daří zapojit drtivou většinu dětí. Některým školy poskytly i notebooky. Objem učiva učitelé většinou zmenšili, aby pokud možno všichni žáci látku stíhali.

Základní škola ve Velvarech na Kladensku má portál pro online výuku dlouhodobě, učitelé jsou proto zvyklí tímto způsobem se žáky pracovat. „Vše funguje perfektně,“ řekl ČTK ředitel školy Petr Došek. Učivo se skládá především z českého jazyka, matematiky, výuky cizího jazyka a matematice příbuzných předmětů, jako jsou fyzika a chemie. „Co se týče dějin, tak jsme je stáhli na naše národní, české,“ dodal ředitel.

Hodnocení je především motivační, u menších dětí například pomocí smajlíků, u starších dají správné odpovědi třeba heslo, na základě kterého se otevře na monitoru obrázek. S dětmi pracují podle potřeby i pedagogické asistentky, využívají podle technických možností i video hovory.

Žáci ze základní školy v Chýni u Prahy se do online výuky zapojili téměř všichni, až na několik jednotlivců. Objem učiva učitelé postupně snížili, podle zpětné vazby rodičů je adekvátní. Škola navíc netrvá na tom, že všechny úkoly musí žáci stihnout. „Přešli jsme na systém, že zadáváme vše v pondělí na celý týden,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Novák. Podle něj to umožní nejen žákům, ale i rodičům si práci rozvrhnout podle svých možností. Škola také zapůjčila několik notebooků.

Od minulého týdne začali chýňské školáky učitelé známkovat, ale zatím zhruba jednou až dvakrát za 14 dní s tím, že není třeba známky „hrotit“, ale dávat spíše jedničky, dvojky, trojky a písemnou zpětnou vazbu.

Přes 99 procent žáků je zapojeno do online výuky také na kladenské základní škole Zd. Petříka. „Po celou dobu se poskytuje rodičům a žákům podpora formou e-mailů, telefonických konzultací a v mnohých případech i vzdálených přístupů. To vše obnáší velké nasazení všech vyučujících, u kterých jsou IT dovednosti také na různé úrovni, ale i vynikající spolupráci s rodiči a žáky,“ uvedl koordinátor informačních technologií Lukáš Jánský.

Druháci z 1. základní školy v Říčanech u Prahy dostávají zadání úkolů jednou týdně. Učitelka nejdříve informovala rodiče e-mailem a přes aplikaci WhatsUp v mobilních telefonech, kde má třída založenou zvláštní skupinu. Později začali školáci používat webovou stránku Škola v pyžamu, kam se každý přihlašuje svým heslem. Najde tam zadání úkolů a zároveň na web vkládá řešení – vyplněné pracovní listy, které vyfotí mobilem. Například pro osmiletého druháka Adama se ukázalo jako výhodné, že má už delší dobu svůj vlastní notebook a mobil. Užitečnou pomůckou je i tiskárna jeho otce. (ČTK)