Ředitel WHO Tedros řekl, že se stal terčem rasismu ze strany Tchaj-wanu. Tchajwanská vláda to odmítá a protestuje, že Tedros podléhá tlaku Číny. „Sami nejlépe víme, jaké je být diskriminovaný a izolovaný,“ reagovala tchajwanská prezidentka.

"Tedros' 'racism' speech is not so much for Taiwanese as it is for Americans… Tedros' move is actually designed to take the long-term racial disputes of American society and try to use them to shift focus and reduce the United States' critique of WHO legitimacy." https://t.co/g2HrNdXtml — 茶馬 (@CoalhadaTM) April 9, 2020

„Mohu vám tu přiznat, že to trvá už přes tři měsíce. Urážky, rasistické komentáře, nadávky jako černoch nebo negro. Jsem hrdý na to, že jsem černoch. Upřímně, je mi to jedno. Dokonce i výhrůžky smrtí… kašlu na to, protože je to osobní a míří to na mě,“ prohlásil Etiopan Tedros na včerejší tiskové konferenci.

„Co mě trápí, je, když se uráží celá černošská komunita, když se uráží Afrika. Pak to netoleruji, pak říkám, že lidi překračují míru. To už je moc. To tolerovat nemůžeme. Ale rasistické urážky přímo na mou osobu mě nezajímají, protože netrpím žádným komplexem méněcennosti. Jsem hrdý černoch. Nevadí mi ani, když mi říkají negro. Vždyť jsem. A toto přišlo z některých oblastí… a když mám být konkrétní, takový útok přišel z Tchaj-wanu. Musíme být upřímní, budu dnes upřímný. Ze strany Tchaj-wanu. A (tchajwanské) ministerstvo zahraničí o tom vědělo a nedistancovalo se od toho,“ řekl Tedros.

Tchajwanská vláda proti Tedrosovým slovům ostře protestovala. „Tchaj-wan je po léta vyloučený z mezinárodních organizací a víme lépe než kdokoli jiný, jaké je být diskriminovaný a izolovaný,“ prohlásila prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen. „Kdyby generální ředitel Tedros zvládl odolat tlaku z Číny a přijet na Tchaj-wan, aby na vlastní oči viděl naši snahu bojovat s covid-19, zjistil by, že skutečnou obětí nespravedlivého jednání jsou tchajwanští lidé.“

Světová zdravotnická organizace Tchaj-wan, který není členem OSN, uznává pouze jako integrální součást Číny a jeho vládu vylučuje z jednání. Pro Tchaj-wan to mělo tragické důsledky už v letech 2002 a 2003 během epidemie SARS. Od roku 2016 WHO také na popud Čínské lidové republiky odňala Tchaj-wanu status pozorovatele při WHO, což Tchaj-wan na mezinárodní zdravotnické scéně dále izolovalo. (Více o vlivu ČLR na chod WHO v souvislosti s nynější pandemií například zde.)

Na vztah WHO k ČLR mířila kritika i na konci března, kdy náměstek ředitele WHO Bruce Aylward, který vedl únorovou inspekční misi WHO do Číny, poskytl rozhovor hongkongské veřejnoprávní stanici RTHK. Na otázku reportérky, proč WHO ignorovala prosincové varování Tchaj-wanu před epidemií (tehdy ještě neznámého) viru, Aylward mlčel a předstíral, že ji vůbec neslyšel. Pak rozhovor přerušil.

Hongkongská vláda později RTHK a jeho reportérce otázky kladené na Tchaj-wan vyčetla. Porušily prý princip jedné Číny.