Teroristická skupina Islámský stát ve svém propagandistickém časopisu An-Naba označila koronavirus za „boží muka pro křižácké národy“. Vyzývá bojovníky, aby všeobecného narušení starých pořádků využili. Pandemie je pro ně aktem boží intervence.

Americká armáda působící v Iráku se ocitla v defenzivě ještě před koronavirem, po útocích íránských spojenců. Postupně se začala z boje proti IS stahovat. Na dva měsíce pozastavily své výcvikové mise v Iráku mezinárodní koalice i síly NATO. Do 29. března z nich stáhly téměř všechny své vojáky Austrálie, Španělsko, Francie, Británie, Nový Zéland, Portugalsko i Nizozemsko. USA odvolaly vojáky z frontových pozic v Mosulu a Kirkúku i ze základen Al-Káim nebo At-Takaddum. Odešli do lépe zabezpečených základen jako Al-Asad nebo do té na letišti v Irbílu, které jsou chráněny raketovými systémy.

Irácké vojáky zaměstnává dohled nad dodržováním vládních opatření proti koronaviru a ochrana zdraví vlastních rodin. Ustaly operace na venkově i akce speciálních sil, a to zčásti kvůli výpadku podpory mezinárodní koalice.

Islámskému státu tak doba pandemie svědčí. Jeho buňky jsou izolované, IS princip odstupu od ostatní populace dodržoval už před koronavirem. Vedení vydalo pro své členy velmi brzo pokyny, jak se chránit – od mytí rukou a zakrývání úst při kašli po čtení patřičných veršů koránu.

IS dosáhl soběstačnosti, jelikož jeho lidé žijí v odlehlých skrýších, skladují vlastní jídlo a vodu, mají solární elektrárny. IS se připravuje na soudný den v plném smyslu slova. (ČTK)