Na covid-19 zemřel v americké Arizoně Lonnie Dench. Americká veřejnost jeho příběh sledovala od chvíle, co jeho manželka Wanda před čtyřmi lety omylem poslala textovou zprávu s pozváním na Den díkůvzdání neznámému mladíkovi Jamalovi.

Wanda Denchová chtěla původně poslat pozvání na společnou večeři svým vnoučatům, ale spletla si číslo. Jamal Hinton se jí ozval, poděkoval a upozornil ji, že má špatné číslo. Pro jistotu se vyfotili a zjistili, že skutečně nejsou příbuzní.

„Můžu přijít i tak?“ zeptal se jí tehdy Jamal.

„Samozřejmě. Od toho tu babičky přece jsou!“ odpověděla mu Wanda a Jamal se nakonec skutečně objevil u ní před domem.

Od té doby se Jamal každý rok i s přítelkyní stali součástí slavnostního večera rodiny Denchových.

Byl to Jamal, kdo oznámil, že oba manželé, jeho nově „získaní“ příbuzní, bojují s nemocí covid-19 a Lonnie byl odvezen do nemocnice.

I am so sad to announce that Wanda and Lonnie both have COVID-19 and that Lonnie is currently in the hospital fighting both COVID and Pneumonia please send words of love and encouragement their way 💛🙏🏽 pic.twitter.com/tUNpUB20qg

— Jamal Hinton (@kingjamal08) April 2, 2020