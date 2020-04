„Končím svoji volební kampaň, ale nekončím boj za spravedlnost,“ napsal vermontský senátor Bernie Sanders na svůj twitterový účet k důvodům, kvůli kterým odstoupil z klání o Bílý dům.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020