Koncem března vydaly do Česka Spojené arabské emiráty Čecha, který je odsouzený na osm a půl let za vytunelování zhruba půl miliardy korun z někdejší České konsolidační agentury. Muž z ČR uprchl v roce 2007. Po vydání do Česka musel muž do karantény. (Novinky)