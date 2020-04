Američané ve státě Wisconsin čekali i téměř tři hodiny v dešti v rozestupech, aby mohli volit v primárkách. Ze 182 volebních místností jich otevřelo pouze pět. Republikánští zákonodárci znemožnili odklad nebo korespondenční volbu. (NBC)

I waited 2.5 hours today in rain and hail (and a mask and gloves) to vote in Milwaukee because @wisgop and @scotus would rather risk lives than have a fair election. Instead of 182 polling sites, we had 5. #VoterSuppression #WisconsinPrimary pic.twitter.com/9F8xKwciOX

— Trudy Harwood (@TrudyandPierre) April 8, 2020