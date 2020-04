Když britská vláda vyzvala obyvatele, aby v čase koronavirové krize podpořili státní zdravotnický systém NHS, rychle se přihlásily desetitisíce dobrovolníků. Udělal to i 32letý uprchlík ze Sýrie Hassan Akkad. BBC dnes přinesla jeho příběh poté, co jeho tweet o dobrovolnické činnosti vyvolal masivní ohlas.

Honoured to join an army of cleaners disinfecting Covid wards our local hospital after receiving training. London has been my home since leaving Syria, and the least I can do is making sure my neighbours and the amazing NHS staff are safe and sound. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/7XkBwSiXW8

— Hassan Akkad (@hassan_akkad) April 7, 2020