Demokratického kandidáta na prezidenta USA Joea Bidena podpořil další významný černošský politik. „Je to muž odvahy, svědomí a víry. Bude to skvělý prezident, povede naší zemi lépe,“ řekl kongresman a bojovník za lidská práva John Lewis. (Abc News)

Cong John Lewis endorsement, “He will be a great president. He will lead our country to a great place. He would inspire another next generation to stand up, speak up and speak out. To be brave, to be bold, and that’s why I am committed to supporting him” https://t.co/8q9KaDHaPc

