Izrael zavede počínaje nedělí povinné nošení roušek. Uvádí se to v novém pokynu ministerstva zdravotnictví. Vláda dnes schválila zákaz cestování a vycházení.

Zákaz se vydává kvůli svátku pesach, který začne ve středu večer. Vycestovat z vlastní obce nebudou smět Izraelci od dnešních 18:00 SELČ do pátečních 5:00 SELČ.

Zákaz vycházení do vzdálenosti větší než 100 metrů od bydliště pak bude platit mezi středeční 14:00 SELČ do čtvrtečních 6:00 SELČ. Doprava se zastaví dnes v 19:00 SELČ do pátečního rána.

Izrael má přes 9006 potvrzených případů koronaviru a 60 mrtvých. Velký počet infikovaných je v hustě obydlených sídlech obývaných ultraortodoxními věřícími. (ČTK)