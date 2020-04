Dětští lékaři stále nemají dost ochranných pomůcek. Mají například jeden respirátor na den, což nestačí, protože se má měnit po čtyřech hodinách. Chybí jim i ochranné brýle nebo štíty, informuje Sdružení praktických lékařů.

„Dostali jsme nějaké roušky, jeden respirátor na den, což samozřejmě nestačí. Správně bychom měli mít i další doporučené ochranné pomůcky, respirátor bychom měli měnit zhruba po čtyřech hodinách, nemluvě o tom, že pokud bychom se šli najíst nebo napít, hrozí při chybné manipulaci kontaminace,“ napsala předsedkyně sdružení Ilona Hülleová.

Dětští lékaři nemohou odmítat ani děti, které mají teplotu nebo kašlou. „Pomáhá nám, že známe rodinnou anamnézu a samotného pacienta, takže víme, že když je dítě alergik a začíná pylová sezona, zřejmě má jeho kašel na svědomí něco jiného než Covid-19. Snažíme se provoz ordinací maximálně zachovat, po každém pacientovi vše dezinfikujeme, větráme. Na hygienu, infekční oddělení či dětské oddělení v nemocnici posíláme naše pacienty, jen když máme vážné podezření,“ sdělila.

Lékaři se snaží ochránit děti a jejich rodiče, kteří do ordinací přicházejí, ordinační hodiny tak často rozdělili na čas pro nemocné a čas pro zdravé děti, které přicházejí například pro očkování. Hülleová ale upozornila na to, že musí chránit i sebe, protože průměrný věk dětského lékaře v ČR je 60 let.

Praktických lékařů pro děti a dorost je v Česku zhruba 4800. (ČTK)