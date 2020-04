KSČM podpoří prodloužení stavu nouze do 30. dubna, protože na termín jsou navázána ekonomická opatření. Na tiskové konferenci to uvedl šéf komunistů Vojtěch filip s tím, že Česko pandemii zvládá pandemii koronaviru lépe než okolní státy.

Předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik zdůraznil, že uvolňování opatření by měla být postupná.