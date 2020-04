Pokud se hydroxychlorochin začne užívat jako lék proti koronaviru, několik farmaceutických společností z toho bude mít vysoký zisk. Mezi nimi je i firma Sanofi, v níž má menší podíl Donald Trump, a další, které jsou s ním nebo jeho spřízněnci spojeny.

Americký prezident má finanční podíl ve společnosti Sanofi, která vyrábí lék Plaquenil. Ten je na hydroxychlorochinu založený a je to antimalarikum, které se používá také na léčbu lupusu.

Mezi největší akcionáře firmy Sanofi patří i firma Fisher Asset Management vlastněná Kenem Fisherem, který je významným sponzorem Republikánské strany.

Minulý rok Donald Trump uvedl, že tři jeho rodinné fondy mají investice ve fondu Dodge & Cox, který má největší balík akcií právě v Sanofi.

Dalším významným investorem ve společnosti Sanofi je firma Invesco, kterou před uvedením do funkce ministra obchodu vedl Wilbur Ross.

Donald Trump opakovaně na pravidelných tiskových konferencích ke koronaviru užití hydroxychlorochinu doporučoval navzdory tomu, že přední expert, virolog Anthony Fauci, jej nepovažuje za dostatečně prověřený.

„Máte co ztratit? Když jste v kritickém stavu, já bych si ho vzal. Já si ho asi vezmu každopádně. Zkuste to! Podle mě to (pacienti) měli zkusit,“ řekl Trump.

Odborná veřejnost je ale na vážkách. Ani hlavní vládní úřad pro kontrolu léčiv FDA zatím nevydal povolení ke všeobecnému užití, pouze umožnil podání nejkritičtějším případům.

Mezinárodní společnost antimikrobiální chemoterapie nejdřív publikovala pozitivní francouzskou studii na účinky léku, později ale změnila názor a nyní studie podle ní „neodpovídá očekávaným standardům“.

Některé švédské nemocnice jej přestaly používat úplně kvůli nežádoucím vedlejším účinkům.

Naopak použití léku doporučuje například bývalý starosta New Yorku a právník Donalda Trumpa Rudy Giuliani, který se o něm podle svých slov radí s ruským doktorem Vladimirem Zelenkem.

Za prezidentem přišla do Bílého domu i moderátorka stanice Fox News Laura Ingraham. Měla s sebou dva doktory, kteří léčbu hydroxychlorochinem doporučovali v jejím pořadu, zjistil deník Washington Post. (NY Times)