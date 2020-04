Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo opatření, jimiž jsou uzavřeny obchody a restaurace a je omezen volný pohyb lidí, do konce nouzového stavu. Původně všechna zmíněná opatření platila do soboty 11. dubna 06:00.

Kabinet na základě doporučení Ústředního krizového štábu žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května. Poslanci o tom budou diskutovat zítra. Nouzový stav by jinak skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Z vyjádření stranických lídrů vyplývá, že dolní komora návrh kabinetu neschválí. Mohla by dát přednost čtvrtku 30. dubna. O tomto datu mluví komunisté a přiklání se k němu i premiér Andrej Babiš (ANO).