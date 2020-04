Zemřela anglická herečka Honor Blackman, která se naposledy objevila ve filmu Já, Anna (2012). Představitelce Pussy Galore z bondovky Goldfinger (1964) bylo 94 let.

RIP Honor Blackman, who played Pussy Galore in the 1964 film Goldfinger. The English actress was 94. pic.twitter.com/cyPfKEk0W6

— James Bond (@jamesbondlive) April 6, 2020