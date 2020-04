Americká vláda shromáždila 29 milionů tablet hydroxychlorochinu, které chce použít pro pacienty s koronavirem. Během konference ale prezident Trump nedovolil odpovědět hlavnímu virologovi Faucimu, zda s tím souhlasí. Lék v USA není schválený. (C-Span)

Watch Trump refuse to allow Dr Fauci to weigh in on Hydroxychloroquine pic.twitter.com/2FhYjLbZ1i

— Claude Taylor (@TrueFactsStated) April 6, 2020