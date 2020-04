Laboratoře EUC, které mohou provádět testy na koronavirus, zprovoznily odběrové místo na Veleslavíně na Praze 6. Mají ho využívat hlavně pacienti, které doporučil praktický lékař nebo hygienická stanice. Na testy mohou ale i samoplátci.

„Provozní doba stanu je denně od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin. Podmínky odběrového stanu umožňují bezpečný přístup pacientů tak, aby indikovaní pacienti nepřicházeli do kontaktu se samoplátci. Indikovaní pacienti, kteří přijíždějí svým autem, jsou otestování přímo v něm. Cena vyšetření pro samoplátce je 2500 Kč,“ uvedla městská část Prahy 6 na svém Facebooku.