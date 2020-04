Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček navrhne vládě po Velikonocích zrušení zákazu vycestování pro Čechy. Hranice by podle něj byly stále uzavřené, ale Češi by mohli v odůvodněných případech vycestovat.

„Chceme, aby naši občané mohli vycestovat do zahraničí v odůvodněných případech,“ řekl Hamáček na tiskové konferenci. Po návratu by na občany čekali přísné podmínky jako karanténa nebo testování. Hamáček zmínil, že u pendlerů by testování hradil zaměstnavatel.

„Pokud potvrzení nepředloží, bude umístěn do karantény rozhodnutím hygieny hned na místě,“ shrnul Hamáček.