Kolem chodců, kteří se procházeli na nábřeží newyorského Manhattanu, létal dron. Ten je vyzýval k udržování odstupu jeden od druhého. „Jsme v tom spolu,“ nabádal hlas znějící z dronu. (CBS)

WATCH: A drone was seen flying over a Manhattan park on Saturday, urging pedestrians to “maintain social distancing.” https://t.co/5J9DLlunRB pic.twitter.com/VuNu1etBnW

— CBS News (@CBSNews) April 5, 2020