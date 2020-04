V 86 letech zemřela kanadská herečka Shirley Douglasová. Příčinou byly komplikace doprovázející zápal plic. Oznámil to na Twitteru její syn, herec Kiefer Sutherland.

Actress Shirley Douglas died Sunday at 86. Her son Kiefer Sutherland says she succumbed to complications surrounding pneumonia. https://t.co/ArMg9ye29i

