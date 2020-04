Shrnutí: V Česku zemřelo 67 lidí, přivezou pacienty z Fracie

– V Česku se od dnešního rána zvýšil počet zemřelých s nemocí Covid-19 o pět na 67. Uzdravených ministerstvo zdravotnictví kolem 17:30 evidovalo 96, což bylo o 18 víc než ráno. Počet případů nákazy od sobotní půlnoci stoupl o 71 na 4543. Počet testů za dnešní den zatím není známý, o víkendu ale bývá obvykle nižší než ve všední dny.

– Prezident Miloš Zeman udělí 28. října epidemiologovi a náměstku ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi nejvyšší státní vyznamenání. Prymula ocenění dostane za svou činnost při potírání epidemie nového typu koronaviru.

– Evropská unie v epidemii nového typu koronaviru selhala, protože předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vyslovila proti uzavírání hranic, řekl prezident Zeman v rozhovoru pro deník Blesk. Otevření hranic by podle prezidenta znamenalo „výbuch epidemie“.

– Fakultní nemocnice Brno by měla v nejbližších dnech přijmout šest nemocných s koronavirem z Francie. Oznámil to premiér Andrej Babiš (ANO). Francie podle něj požádala o pomoc a česká vláda vyhověla.

– Předseda Svazu měst a obcí František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých) dá kvůli kritice, která následovala po zveřejnění fotografie z jednání expertního týmu prezidenta Zemana v Lánech, svoji funkci k dispozici. Chce tak učinit na úterní videokonferenci s místopředsedy svazu, uvedl na Facebooku. Na fotografii ze sobotní schůzky sedí kolem stolu více než deset účastníků blízko sebe. Ani podle dalšího účastníka schůzky, policejního prezidenta Jana Švejdara, „nepůsobí fotografie nejšťastněji“.

– Nemoc covid-19 se prokázala u 13 klientů Domova pro seniory Iris v Ostravě. V sobotu jich bylo 12. V řadách zaměstnanců jsou stále tři nakažení. Vedení zařízení ale ještě čeká na výsledky některých testů.

– Senioři by měli být na koronavirus testováni přednostně, řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Pracuje se podle ní na tom, aby nemuseli na výsledky testů čekat několik dní. Premiér Andrej Babiš (ANO) návrh na plošné testováni seniorů, které také navrhovala Maláčová, odmítl.

– Ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že žáci a studenti by se mohli podle současných plánů do školy vrátit v druhé polovině května.

– Vláda varuje před rychlým rušením omezení, jež zavedla kvůli koronaviru. V Česku může být mnoho nakažených, ale netestovaných lidí, sdělila poslancům.

Ze zahraničí

– V Itálii zemřelo za poslední den 525 lidí s nemocí Covid-19. Potvrdil se tak pozitivní trend klesajícího počtu nových obětí z posledních dní. V Itálii bylo dosud zaznamenáno 15.887 zemřelých pacientů s novým koronavirem. Počet nakažených vzrostl na 128 948, což je o 4316 více než v sobotu.

– Ve Španělsku za posledních 24 hodin vzrostl počet obětí koronaviru o 674, celkem země zaznamenala 12 418 zemřelých. Jedná se o výrazný pokles v porovnání se sobotou, kdy bylo hlášeno 809 obětí. Počet nakažených k dnešku vzrostl na 130 759 ze sobotních 124 736.

– V Británii za poslední den přibylo 621 lidí, kteří podlehli nákaze koronavirem. Infekce si do sobotních podvečera vyžádala 4934 obětí. Testy nákazu koronavirem, který způsobuje nemoc Covid-19, prokázaly u 47 806 osob.

– V Německu bylo za poslední den evidováno 5825 nových případů koronaviru. Nárůst je vyšší než v sobotu, kdy přibylo zhruba 5000 případů. Celkem úřady zaregistrovaly 91 384 nakažených a přes 1300 zemřelých.

Ekonomika

– Vláda by mohla od čtvrtka povolit otevření obchodů s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobbymarkety a železářství. Otevřeny by mohly být i sběrny surovin a kompostárny. Zpřístupnit chce vláda také veřejná sportoviště, na kterých by lidé při sportu nemuseli mít roušky. Uvolnění ovšem budou doprovázet přísnější opatření na hygienu, jako je například odstup dva metry, pravidla pro dezinfekce nebo měření teploty pracovníků před každou směnou. V rozhovoru pro Českou televizi to uvedl Babiš.

– Nezaměstnanost zůstala v březnu na únorových třech procentech. Ubývá ale volných pracovních míst, uvedla Maláčová. Podle ní i první dny dubna ukazují na „standardní čísla“ a až vývoj v průběhu měsíce ukáže, jak budou firmy i celý trh reagovat na pandemii koronaviru a vládní opatření. Úřad práce zveřejní data o vývoji březnové nezaměstnanosti ve středu 8. dubna.

– Žádosti o příspěvek na kurzarbeit budou moci firmy podávat od pondělních 12:00, uvedla Maláčová. Peníze od státu na mzdy mají bránit propouštění.

– Kvůli dopadům epidemie koronaviru se velmi pravděpodobně zmrazí růst minimální mzdy, řekl prezident Zeman. Vyslovil se také pro zmrazení růstu platů státních úředníků, zmrazení platů v Parlamentu by podle něj nepřineslo žádné peníze. Premiér Babiš zmrazení minimální mzdy nepodpořil.

Kultura

– Festival Pražské jaro se vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru letos uskuteční on-line. Organizátoři připravují přibližně deset živě přenášených koncertů, které budou k dispozici zdarma prostřednictvím webových stránek Pražského jara. Vybrané koncerty do svého programu rovněž zařadí Česká televize a Český rozhlas. (ČTK)