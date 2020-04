Slovenský premiér Igor Matovič navrhne vládě omezení pohybu od 8. do 13. dubna, tedy přes velikonoční svátky. Právě z nich má předseda vlády obavy. „Půjdeme sice vyšupat babičku, ale příští rok už nebude koho šupat,“ řekl Matovič. Z nařízení by měly platit podobné výjimky jako v Česku – cesta na nákup, k lékaři či do přírody. (Dennik N)