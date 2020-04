Papež František sloužil v bazilice svatého Petra bez veřejnosti mši u příležitosti tzv. Květné neděle, kterou začíná velikonoční pašijový týden. Bohoslužba se jindy koná na Svatopetrském náměstí za účasti desítek tisíc věřících.

Pope Francis holds mass for Palm Sunday — an event usually celebrated outdoors in front of thousands — in a nearly empty church, with a small handful of priests and nuns and a reduced choir https://t.co/YjV8IGs9vw pic.twitter.com/rkSrThWZpG

