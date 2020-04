Kvůli sporům mezi Saudskou Arábií a Ruskem se exportéři ropy nesejdou na klíčové schůzce 6. dubna, jak bylo původně plánováno, což může vyvolat další pád cen ropy. Ruská ropa Urals už dosáhla dvacetiletého cenového minima. (Reuters)

Moskva a Rijád na sebe navzájem svalují vinu za prudký pád cen na surovinu a nedokázaly se dohodnout ani na datu zásadní videokonference, které se měly účastnit nejen členské státy OPEC včetně Ruska, ale i USA. Právě americký prezident Trump totiž navrhl okamžité celosvětové snížení těžby, což by mělo vést ke zvýšení cen a stabilizaci trhu.

Schůzka největších světových exportérů suroviny by se mohla nyní konat 8. nebo 9. dubna. Podle USA je snížení těžby jedinou možností, jak zareagovat na drastický pokles poptávky prakticky ve všech průmyslově vyspělých státech světa, které jsou sužovány nákazou Covid-19. Deník N v článku vysvětluje, proč by nejvíce by mohlo být zasaženo právě Rusko, které je na těžbě ropy zcela závislé.