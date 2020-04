Guvernér státu New York Albert Cuomo oznámil, že Čína státu daruje tisícovku plicních ventilátorů. Prezident Trump ho kritizoval za nedostatek vděku za pomoc, kterou podle něj New Yorku poskytla vláda. Kritizoval státy USA také za to, že údajně přehánějí žádosti o medicínské vybavení, které podle Trumpa nepotřebují. (AP)