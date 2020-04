Prezident Trump oznámil, že Spojené státy čeká kvůli koronaviru nejtěžší týden. Země dnes překonala 300 tisíc potvrzených nakažených lidí, podle Trumpa v příštím týdnu zemře mnoho lidí.

Řekl, že USA musí zrušit různá ozemení a znovu nastartovat ekonomiku, jak jen to bude možné.

„Budeme nadále využívat veškerou naši moc, veškeré naše pravomoci, všechny zdroje, které máme, abychom udrželi naše lidi zdravé, v bezpečí a tuhle věc ukončili. Chceme tuto válku skončit. Musíme se vrátit zpátky do práce. Musíme zemi znovu otevřít,“ prohlásil Trump.

Vláda podle něj vyšle do boje s koronavirem tisíce armádních zdravotnických pracovníků. Do státu New York, který je současných epicentrem epidemie v USA, by mělo dorazit na 1000 lékařů a sester.

Trump prohlásil, že jeho administrativa hojně pracuje se zvláštním zákonem z dob studené války, kterým může podnikům nařídit výrobu strategicky potřebného materiálu.

Prezident rovněž obhajoval svoje nařízení, jímž zakázal vývoz některých typů ochranných roušek a dalších pomůcek. „My ty masky potřebujeme. Nechceme, aby je dostal někdo jiný,“ řekl Trump. (ČTK)