Vláda by v budoucnu mohla koupit část podílu v některých firmách, aby jim pomohla přežít. České televizi to potvrdil premiér Babiš a ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Podle nich to není aktuální téma, nevyloučili, že v budoucnu by mohlo dojít k jednotkám takových případů. Babiš konkrétně zmínil například ČSA.