Premiér Babiš popsal, jak by mohlo vypadat uvolňování restrikcí ve školách. Tým expertů podle něj pracuje s modelem, že by bylo v některých školách zavedeno pilotní bezpečné řízení, podle něj by se pak mohly nastavit podmínky pro ostatní.

„Klíčovým principem je maximum hygieny a minimalizace přenosu, pokud je ve škole někdo nakažen. Což by znamenalo měření teploty u vstupu, dezinfekci tříd, dezinfekci rukou, nošení roušek i během hodiny a fyzicky oddělené sezení při jídle bez roušek,“ napsal s odkazem na expertní tým premiér Babiš.

„Tým Chytré karantény také zvažuje rozfázování začátků hodin a přestávek mezi jednotlivými třídami, aby žáci nastupovali do tříd a opouštěli je v různých časech. Samozřejmě pozastavení kroužků, exkurzí a výletů a omezení pohybu ve společných prostorách,“ popsal předseda vlády na svém Facebooku.

„Nikde není napsané, že právě tato opatření přijmeme. K tomu je potřeba široké debaty ředitelů škol a učitelů. A pokud k tomu přistoupíme, tak chci znovu říct, že začneme pilotními projekty po dohodě se všemi zainteresovanými,“ uvedl Babiš. V jedné z variant, jak tvrdí Babiš, se pracuje s termínem otevření škol v polovině května.

Pokud by stát nepřistoupil k postupnému uvolňování opatření ve školách, čekalo by se podle premiéra na to, až virus sám odezní.