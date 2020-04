Česko neplánuje plošné testování v domovech seniorů. Stát ale plánuje pravidelná testování na koronavirus u personálu v domově pro seniory.

Ministerstvo zdravotnictví nyní podle Prymuly jedná s jednotlivými kraji ohledně distribuce rychlotestů. Pravidelné testování personálu by měli provádět lékaři, kteří do domovů docházejí, dodal. Plošné testování všech včetně seniorů v plánu není. „To je obrovská skupina osob, to bychom testovali na úrovni Spojených států, které jsou x násobně větší než my, takže to zatím kapacitně určitě není možné,“ vysvětlil náměstek.

Další zmíněné opatření by se mohlo týkat izolace zaměstnanců v domovech, aby nemohli nákazu do zařízení přinést zvnějšku. V některých zejména soukromých domovech to tak podle Prymuly již funguje. „Bydlí v karavanech nebo v nějakých improvizovaných podmínkách s těmi svými klienty,“ řekl.

V Česku bude také podle něj možné mírně uvolňovat opatření proti koronaviru. Podle náměstka Prymuly by se mohly začít zpřístupňovat sportoviště pro individuální sporty. Nárůst počtu onemocnění je nyní stabilní. „Za těchto podmínek můžeme provést nějaké drobné uvolnění, ale ne nijak dramatické,“ řekl Prymula v České televizi. (ČTK, ČT24)