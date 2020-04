Britské labouristy nově povede exšéf prokuratury Keir Starmer, který byl proti odchodu Velké Británie z Evropské unie. Nahradil tak Jeremyho Corbyna.

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party.

I will lead this great party into a new era, with confidence and hope, so that when the time comes, we can serve our country again – in government. pic.twitter.com/F4X088FTYY

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 4, 2020