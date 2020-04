V nizozemském městě Dordrecht nainstalovali k domovu důchodců vysokozdvižnou plošinu, aby za klienty domova mohli chodit jejich příbuzní a vidět se s nimi v době koronavirové pandemie alespoň přes sklo. Nizozemí hlásí 14 788 prokázaných nakažených a 1341 obětí. (Newstube)

A Dutch Nursing Home in the town of Dordrecht set up a Crane in front of its building to allow Family Members of Elderly Residents to have Face-to-Face contact with their loved ones, as visits are banned in a bid to curb the spread of the #coronavirus. https://t.co/w7lOlBiYgV

